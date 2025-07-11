Демин объяснил американцам, как произносить его имя, но эксперт тут же ошибся

Дёмин объяснил американцам, как произносить его имя и фамилию, но эксперт тут же ошибся
Авторитетный эксперт обозреватель Эрик Слэйтер привёл высказывание российского баскетболиста Егора Дёмина после матча в Летней лиге НБА, где тот объясняет, как правильно произносить его имя и фамилию. Спортсмен чётко произнёс «Егор Дёмин». Однако Слэйтер, комментируя слова Дёмина, написал YAY-GOR, посчитав, что имя спортсмена нужно произносить через звуки «й» и «а».
Напомним, Дёмин был выбран клубом «Бруклин Нетс» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. Ранее лучшим россиянином в истории на драфте североамериканской лиги был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м номером в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс».
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