Дёмин: кажется нереальным выходить на площадку с лого НБА и «Бруклина»

19-летний российский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о своих эмоциях от игры в Летней лиге в интервью изданию Sportskeeda.

— Как вам Летняя лига? Какие впечатления?

— Это потрясающий опыт, особенно для меня, ведь я здесь впервые. Раньше мне не доводилось участвовать в подобных турнирах. По ощущениям — это практически уровень НБА. Иногда даже кажется нереальным выходить на площадку с этим логотипом на груди. Причём это не просто НБА, а именно «Бруклин Нетс». Играть в такой команде, с такими ребятами — это невероятно.

— В чём, по вашему мнению, вы уже преуспели, а над чем ещё предстоит работать?

— Думаю, уже по первым двум играм видно, что я не боюсь брать инициативу и бросать по кольцу. Насколько это эффективно — другой вопрос, и это очень важно. Сейчас для меня всё это процесс, этап становления. Я уже понимаю, какие аспекты игры необходимо улучшать, над чем работать, исходя из своих неудач. Физическая борьба — это то, к чему мне ещё нужно привыкнуть. В своё время, когда я только пришёл в колледж, я тоже сталкивался с трудностями из-за физики и скорости игры. Но в раздевалке мы всегда говорим, что главное — это получать как можно больше игрового опыта, чтобы становиться лучше. Во второй игре я много времени провёл на позиции разыгрывающего, тренеры доверили мне управлять игрой с самого начала и по ходу матча. Это отличная возможность для меня расти и совершенствоваться.

— Недавно вы говорили в интервью, что считаете себя скорее плеймейкером, чем классическим разыгрывающим. В чём разница между этими ролями?

— Никола Йокич — формально не разыгрывающий, но он плеймейкер. Лука Дончич — можно сказать, разыгрывающий, но он может действовать абсолютно по-разному, на любых позициях. Конечно, он чаще контролирует мяч, чем Йокич. Но суть в том, как ты видишь игру, как управляешь владением и насколько опасен для соперника. Всё зависит от того, как ты влияешь на ход игры и как тебя воспринимают другие команды.