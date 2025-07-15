Экс-игрок «Зенита» Мун признался, что ему не понравилось в России

Бывший защитник баскетбольного «Зенита» Ксавьер Мун поделился впечатлениями о своем времени, которое он прожил и выступал в России.

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Американский игрок присоединился к сине-бело-голубы летом 2024 года и выступал за петербургскую команду сезон 2024/25. Сезоном ранее он играл за американский «Лос-Анджелес Клипперс».

«Как только оказался в России, я увидел, что всё совсем не так, как нам рассказывают по телевизору и в СМИ. У меня не было никаких проблем, мне очень понравилось жить и играть в России. Есть только одна проблема — очень холодно», — сказал Мун в эфире подкаста The Just Basketball Show.

По итогам сезона 2024/25 в Единой лиге ВТБ 30-летний Мун сыграл за «Зенит» в 24 матчах. В среднем набирая 13,5 очков за игру, совершал 4 подбора и отдавал 5 передач.

Всего для клуба с берегов Невы он заработал 325 очков, совершил 96 подборов и отдал 119 результативных пасов.