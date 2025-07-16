Стал известен новый клуб двукратного чемпиона Евролиги Мицича

Сербский разыгрывающий Василие Мицич стал игроком «Хапоэля» из Тель-Авива. Об этом информирует пресс-служба израильской команды. Стороны заключили контракт на три года — до конца сезона-2027/2028. По данным Eurohoops, соглашение оценивается в € 14 млн на три сезона.

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За свою карьеру Мицич провёл девять сезонов в Евролиге, выступая за «Баварию», «Жальгирис», «Црвену Звезду» и «Анадолу Эфес». Также он выступал за сербский «Мега Баскет» и турецкий «Тофаш». Является двукратным чемпионом Евролиги. Дважды признавался самым ценным игроком турнира.

Кроме того, серб выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В настоящий момент разыгрывающему 31 год.