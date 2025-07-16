Российский дипломат навестил Касаткина во французской тюрьме. Игрок обозначил проблему
Российский дипломат смог навестить баскетболиста Даниила Касаткина во французской тюрьме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство Российской Федерации. Отмечается, что Касаткин сообщил о бытовых проблемах в заключении.
Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.
Прошлый сезон Единой лиги ВТБ спортсмен провёл в МБА-МАИ. Касаткин принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Игрок покинул столичный клуб 3 июля и сейчас является свободным агентом.