Российский дипломат навестил баскетболиста Даниила Касаткина во французской тюрьме. Об этом в среду, 16 июля, сообщили представители посольства России в Париже.

— Несмотря на непростую ситуацию, Касаткин сохраняет стойкость, держится молодцом, не унывает. В ближайшее время планируем подать запрос на очередное консульское посещение, — цитирует российских послов ТАСС.

Также баскетболисту Касаткину разрешили общаться с родственниками. Спортсмен уже несколько раз связывался с членами своей семьи и даже сумел обняться с возлюбленной в ходе суда. При этом в его камере находится стационарный телефон, с которого он может платно звонить один раз в сутки.

Ночью 10 июля Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США по подозрению в киберпреступлениях. Американские спецслужбы следили за российским баскетболистом с начала 2025 года. Представители Вашингтона сообщили, что Касаткин с 2020 года состоял в хакерской группировке.

Ее участники взламывали личные устройства по всему миру, крали провокационную информацию и звонили жертве, вымогая деньги за неразглашение интимных данных. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о произошедшем.