Экс‑баскетболист «Зенита» Бэйкон подписал контракт с клубом «Дубай»

Бывший форвард петербургского «Зенита» Дуэйн Бэйкон подписал контракт с баскетбольным клубом «Дубай», сообщает пресс‑служба команды из ОАЭ.

Договор рассчитан на один сезон. Бэйкон успешно прошел медицинское обследование.

В сезоне‑2024/25 Бэйкон был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Он установил исторический рекорд лиги, став лучшим бомбардиром за один сезон — 1022 очка. Ни одному игроку ранее не удавалось преодолеть отметку в тысячу очков в течение чемпионата. В конце июня Бэйкон покинул «Зенит» по окончании контракта.

Ранее 29‑летний баскетболист выступал в НБА за «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик», также он играл за «Монако», греческий «Панатинаикос», китайский «Шанхай Шаркс», «Леонес де Понсе» (Пуэрто‑Рико).

В июне в «Дубай» перешел сербский защитник Алекса Аврамович, выступавший за ЦСКА. Клуб из ОАЭ в следующем сезоне выступит в Евролиге.