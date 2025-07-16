«Зенит» перевёл в основу 21-летнего игрока из второй команды

«Зенит» заключил новый контракт с российским форвардом Павлом Земским и перевёл его в состав основной команды. Об этом информирует пресс-служба санкт-петербургского клуба. Соглашение с 21-летним спортсменом рассчитано на три года — до конца сезона-2027/2028.

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«Сине-бело-голубые поздравляют Павла с продлением контракта и желают ему дальнейшего профессионального роста, спортивных успехов и новых достижений в составе «Зенита», — говорится в сообщении команды.

В прошлом сезоне Земский выступал за «Зенит»-2. Игрок вошёл в символическую пятёрку по итогам регулярки Суперлиги. Первая команда «Зенита» заняла второе место по итогам прошлом сезона Единой лиги ВТБ, уступив в финальной серии ЦСКА.