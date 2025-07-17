В «Бруклине» рассказали об адаптации россиянина Демина к игре в НБА

Ассистент главного тренера «Бруклин Нетс» Стив Хетцель оценил прогресс российского баскетболиста Егора Демина, уточнив, что игроку надо прибавить в физической силе.

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Россиянин помог «Бруклину» одержать победу над «Орландо Мэджик» со счетом 94:90 в матче Летней лиги НБА. Демин набрал 14 очков за игру, причем забил четыре трехочковых броска.

— Я бы сказал, что это, скорее, зависит от игры. Ему придется привыкнуть к физической форме новых соперников. Мы видели то же самое в его времена в Университете Бригама Янга, когда он играл пик‑н‑ролл, и он этого добьется. Но сейчас ему нужно сосредоточиться на силовых тренировках, стать сильнее и научиться сдерживать соперника. Тогда он сможет играть и в розыгрыше, — приводит слова Хетцель журналист Эрик Слэйтер в сети X.

19‑летний Демин был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. Это рекордно высокий номер для российских баскетболистов за всю историю.