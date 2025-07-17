Маркус Кин вернулся в «Страсбур»

«Страсбур» подписал Маркуса Кина.

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30-летний американский защитник (175 см) продолжит карьеру во французском клубе. Кин уже выступал за «Страсбур» в сезоне-2022/23.

Американец присоединился к УНИКСу перед дедлайном дозаявок в прошедшем розыгрыше Лиги ВТБ, заменив травмированного Тони Тэйлора, и принял участие в 11 матчах плей-офф, набирая в среднем 10,3 очка, 1,8 подбора и 2,7 передачи. Стороны не стали продлевать сотрудничество после завершения контракта.