В «Лейкерс» хотят составить дуэт Дончича с Йокичем или Адетокунбо

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует создать звёздный дуэт словенского защитника Луки Дончича либо с 30-летним сербским центровым Николой Йокичем, представляющим «Денвер Наггетс», либо с 30-летним греческим форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, приводит слова инсайдера Энтони Ирвина издание Eurohoops.

Руководство «озёрников», также как и таких команд, как «Майами Хит», «Лос-Анджелес Клипперс» готовится к выходу на крупный рынок в 2026 году Йокича и Адетокунбо, говорится в статье.

Дончич пришёл в «Лейкерс» 2 февраля 2025 года в результате громкого обмена на Энтони Дэвиса.