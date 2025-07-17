«Енисей» подписал американского разыгрывающего Мэтта Коулмэна
Мэтт Коулмэн присоединился к «Енисею».
Красноярский клуб заключил с американским разыгрывающим (27 лет, 188 см) однолетний контракт.
Коулмэн не был выбран на драфте-2021 НБА и переехал в Европу в 2022 году, оказавшись в «Бешикташе». Баскетболист провел несколько лет в Турции, Греции, Канаде и Польше, а последний сезон отыграл в «Хапоэле Хайфа», набирая 14,9 очка, 2,7 подбора, 5,7 передачи и 1,6 перехвата в среднем при 42,5% точности трехочковых бросков.
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«Енисей» подписал американского разыгрывающего Мэтта Коулмэна
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«Енисей» подписал американского разыгрывающего Мэтта Коулмэна
«Юве» выкупит Консейсау у «Порту» за 30 млн евро четырьмя траншами. Сторона вингера подписала все документы, он вернется в Италию