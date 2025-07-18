«Миннесота» и «Бостон» претендовали на Дэмиана Лилларда

«Вулвс» и «Селтикс» хотели заполучить звездного игрока себе.

© Sports.ru

По информации Шэмса Чарании, до того, как Дэмиан Лиллард решил вернуться в «Портленд», «десятки» команд предлагали ему либо ветеранскую «минималку», либо исключение среднего уровня. Из этого списка клубов Чарания отдельно отметил «Миннесоту» и «Бостон».

Лиллард подпишет с «Блэйзерс» новое 3-летнее соглашение на 42 миллиона долларов. За следующие 2 сезона 35-летний баскетболист заработает 140 миллионов долларов, получая выплаты от «Милуоки» (который отчислил Лилларда и распределил причитающиеся ему 113 миллионов на 5 лет) и «Портленда» одновременно.