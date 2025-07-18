Лидер «Зенита» может покинуть команду

Тяжёлый форвард «Зенита» Винс Хантер может покинуть клуб. Об этом информирует «Фонтанка». По сведениям источника, американский игрок пока не готов подписывать новое соглашение с командой.

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Сообщается, что переговоры о продлении контракта зашли в тупик. В настоящий момент стороны не могут согласовать условия, прежде всего финансовые.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Хантер принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Зенит» занял второе место, в финальной серии проиграв московскому ЦСКА (4-2 в серии).