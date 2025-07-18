Баскетболиста Касаткина могут перевести в другой французский изолятор

Правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал aif.ru, что баскетболиста Даниила Касаткина могут перевести из тюрьмы «Френ» в Париже в изолятор «Санте» после его жалоб на условия содержания.

«Для тех, кто по экстрадиционным делам, по громким, предусмотрен перевод в «Санте». Это более изолированная тюрьма, более строгая. По бытовым условиям «Санте» лучше», — сказал Мельников.

Российский баскетболист Даниил Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.