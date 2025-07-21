Задержанный во Франции российский баскетболист рассказал о жизни в тюрьме

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, назвал трудности жизни в тюрьме. Его слова приводит РИА Новости.

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Спортсмен заявил, что решить любую проблему в тюрьме невероятно сложно, если не знать французского языка.

«Я хочу понимать, что мне говорят, и уметь решать здесь элементарные задачи», — рассказал спортсмен, добавив, что даже не может посетить тренажерный зал.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.