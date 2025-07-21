Пятикратный чемпион Единой лиги Кулагин продлил контракт с «Самарой»

Атакующий защитник Михаил Кулагин продлил контракт с «Самарой», сообщает пресс‑служба баскетбольного клуба.

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Новое соглашение с 30‑летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

— Михаил Кулагин — один из самых ярких российских игроков в Единой Лиге ВТБ, находится в пятерке лучших по средней результативности в прошедшем сезоне. Сохраняя Михаила, мы уверены, что его опыт и снайперский талант вновь очень помогут «Самаре», — сказал спортивный директор клуба Андрей Федоров.

Также «Самара» продлила контракты с 23‑летним форвардом Данилой Чикаревым и 20‑летним центровым Никитой Косяковым.

Кулагин перешел в самарский клуб летом 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл в 18 матчах, в среднем набирая 16,6 очка и делая 3,1 подбора и 2,1 передачи. Ранее он выступал за ЦСКА, «Енисей», «Нижний Новгород» и УНИКС. На счету баскетболиста пять чемпионств в Единой лиги ВТБ (2016, 2017, 2018, 2019, 2023) и две победы в Евролиге (2016, 2019).