Двукратный чемпион Евролиги и экс-игрок ЦСКА занял руководящую должность в «Бостоне»

44-летний американский бывший баскетболист Дрю Николас, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, стал директор по работе с игроками в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», сообщили в издании Clutch Points.

© Чемпионат.com

Прошлый сезон Николас провёл в качестве скаута «Бруклин Нетс». До этого он в течение двух лет занимал должность директора по скаутингу «Денвер Наггетс».

Дрю — двукратный чемпион Евролиги в составе греческого «Панатинаикоса». Последним клубом Николаса в Европе стал московский ЦСКА, за который он не провёл ни одной игры, а в ноябре 2012-го контракт был разорван по обоюдному согласию.