«Орландо» отчислил защитника Томпсона

Итан Томпсон покинул «Мэджик».

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У 26-летнего защитника (196 см) был двусторонний контракт с командой, подписанный в феврале этого года.

Томпсон отыграл 4 сезона в NCAA, после чего провел 4 сезона в лиге развития, но так и ни разу не вышел на площадку в НБА.

У «Орландо» теперь два свободных места в составе для двусторонних соглашений.

Томпсон набирал 18,4 очка в среднем в 31 игре за фарм-клуб «Мэджик».