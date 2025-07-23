«Орландо» отчислил защитника Томпсона

Итан Томпсон покинул «Мэджик».
У 26-летнего защитника (196 см) был двусторонний контракт с командой, подписанный в феврале этого года.
Томпсон отыграл 4 сезона в NCAA, после чего провел 4 сезона в лиге развития, но так и ни разу не вышел на площадку в НБА.
У «Орландо» теперь два свободных места в составе для двусторонних соглашений.
Томпсон набирал 18,4 очка в среднем в 31 игре за фарм-клуб «Мэджик».
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Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»
Алекс Албон: «Искренне хотел выяснить, как я буду смотреться на фоне такого гонщика, как Сайнс»
Дмитрий Губерниев: «Мальцев и Гурбанбердиева показали миру, что они абсолютные гегемоны. Здорово, что в ряде видов мы по-прежнему лучшие на планете»
Главный арбитр КХЛ: «Следим за НХЛ, чемпионатами Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии. В некоторых вещах мы на один-два шага впереди, особенно по правилам, по тому, как помогаем атакующему хоккею»