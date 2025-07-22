«Клипперс» объявили о возвращении 40‑летнего Криса Пола

Клуб НБА «Лос‑Анджелес Клипперс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником Крисом Полом.

СМИ сообщают, что 40‑летний баскетболист заключил соглашение на один сезон. Ожидается, что это будет последний сезон Пола в НБА. Защитник выступал за «Клипперс» с 2011 по 2017 год.

Также Пол играл за «Нью‑Орлеан Хорнетс» (сейчас — «Пеликанс»), «Хьюстон Рокетс», «Оклахома‑Сити Тандер», «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан‑Антонио Сперс». Он 12 раз участвовал в Матче всех звезд НБА, в 2006 году был признан лучшим новичком сезона.