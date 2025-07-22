«Зенит» расстанется с Ксавьером Муном
Канадский разыгрывающий покинет клуб из Санкт-Петербурга.
По информации «Спорт-Экспресс», «Зенит» не будет продлевать соглашение с Ксавьером Муном.
30-летний защитник продолжает восстановление от травмы правого коленного сустава, полученной в январе. Мун сможет вернуться на паркет ориентировочно в начале зимы, «Зенит» не имеет возможности столько ждать.
Разыгрывающий принял участие лишь в 24 играх прошедшего розыгрыша Единой лиги ВТБ и пропустил Матч всех звезд. По итогам сезона его 13,5 очков и 5 передач в среднем за игру стали вторыми лучшими показателями в команде.
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