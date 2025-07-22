Сборная России по баскетболу проведет товарищеские матчи против иранцев

Сборная России по баскетболу сыграет товарищеские матчи против команды Ирана 28 и 30 июля, сообщает пресс‑служба Российской федерации баскетбола (ФРБ).

14 июля в Новогорске начался сбор российской команды, затем сборная переместилась в Нижний Новгород, где продолжит тренировки до 24 июля.

Матчи состоятся в баскетбольном центре «Химки».

Отмечается, что после игр сборная России отправится в Египет, где в начале августа проведет две встречи с египетской командой.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).