«Лос‑Анджелес Лейкерс» подписал контракт с Маркусом Смартом

Клуб НБА «Лос‑Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Маркусом Смартом.

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Ранее 31‑летний баскетболист согласился на выкуп контракта «Вашингтоном», за который он выступал с февраля.

По данным ESPN, Смарт заключил двухлетний контракт с «Лос‑Анджелесом» на 11 миллионов долларов.

Сезон‑2023/24 Смарт начинал в «Мемфис Гриззлис», где он сыграл 19 матчей, прежде чем был обменян в «Уизардс». В среднем он набирал 9 очков за матч и делал 3,2 результативные передачи.

Смарт — лучший защитник сезона‑2022. Он трижды включался в символические сборные лучших защитников.