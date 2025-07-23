Баскетбольный «Енисей» покинул защитник

Белорусский защитник Владислав Близнюк покинул красноярский «Енисей», сообщает пресс‑служба баскетбольного клуба.

© БК "Енисей"

Близнюк присоединился к «Енисею» в 2024 году. Ранее в Лиге ВТБ он выступал за «Локомотив‑Кубань» и «Пари Нижний Новгород».

— Влад, твоя преданность и трудолюбие сделали наш сезон особенным. Спасибо за все! Желаем успехов в твоей дальнейшей карьере! — сообщает пресс‑служба клуба в Telegram‑канале.

В минувшем сезоне 26‑летний защитник провел 45 матчей за «Енисей», в которых в среднем набирал 5,9 очка, 2,1 передачи и 1,5 подбора за 20 минут на паркете. Близнюк в своей карьере четыре раза становился победителем чемпионата и кубка Белоруссии в составе «Минска».

Прямые трансляции матчей Единой лиги ВТБ смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.