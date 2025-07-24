Сборная России по баскетболу проведет товарищеские матчи с Ираном

Наша мужская национальная команда в заметно обновленном составе вчера в Нижнем Новгороде завершила вторую часть учебно-тренировочного сбора, предшествующего четырем товарищеским международным матчам.

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Сборная страны под руководством сербского специалиста Зорана Лукича сначала готовилась в подмосковном Новогорске, а затем перебралась в Нижний Новгород. Здесь Лукичу все прекрасно знакомо, ведь с местным клубом Единой лиги он работал очень долго: в периоды 2008-2014 годов и 2017-2024 годов.

По возвращении с берегов Волги команда снова базируется в Подмосковье. Российская федерация баскетбола (РФБ) назвала точные даты и время двух товарищеских матчей с Ираном на арене в Химках: 28 июля (понедельник) в 19.00 и 30 июля (среда) в 18 часов. Вход для зрителей решено сделать свободным.

После этого Лукич со своими подопечными отправится в Египет, есть договоренность сторон также о двух контрольных играх в первых числах августа.

Трехкратные чемпионы Азии иранцы готовятся к очередному континентальному первенству, которое состоится 5-17 августа в Саудовской Аравии. А египтяне с 12 по 24 августа в Анголе выступят на чемпионате Африки.

Состав России: задняя линия - Семен Буринский ("Зенит-2" СПб), Тимофей Герасимов ("Енисей", Красноярск / "Уралмаш", Екатеринбург), Владислав Емченко ("Локо-Кубань", Краснодар / "Зенит"), Иван Зайцев (ЦСКА-2), Всеволод Ищенко ("Локо"), Антон Карданахишвили ("Уралмаш"), Владимир Карпенко (ЦСКА), Александр Хоменко ("Пари НН", Н. Новгород), Александр Щербенев ("Зенит"); форварды - Максим Барашков (МБА-МАИ, Москва), Михаил Беленицкий, Андрей Лопатин (оба - УНИКС, Казань), Антон Квитковских, Кирилл Темиров (оба - "Локо"), Иван Ухов (ЦСКА), Александр Чадов ("Пари НН / ЦСКА); центровые - Александр Ганькевич (ЦСКА), Кирилл Елатонцев ("Локо"), Максим Огарков (МБА-МАИ), Илья Фролов ("Реал-2", Испания).