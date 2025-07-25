Стефен Карри назвал бросок, который изменил его жизнь

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос по поводу своего броска, который изменил его жизнь.

По словам Карри, этот бросок состоялся, когда он играл в NCAA с командой Университета Гонзага. Карри представлял команду Университета Дэвидсона.

«Это тот самый бросок в матче против Гонзаги. Мне кажется, именно он многое изменил. Не могу сказать, что не смог бы справиться с ситуацией в случае поражения, но это был по-настоящему важный момент», — сказал Карри на канале Complex в YouTube.

В марте 2008 года с Университетом Гонзага Карри набрал 40 очков, 30 из которых – во второй половине. Его команда победила со счётом 82:76.