Агент Йокича намекнул на переход Леброна в «Денвер» загадочным постом в соцсетях

Мишко Ражнатович, являющийся агентом 30-летнего центрового «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича, опубликовал на своей странице фото с отдыха на яхте в Сен-Тропе в кампании 40-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Леброна Джеймса, который в данный момент выступает на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лето-2025 – идеальное время, чтобы строить большие планы на осень-2026!», – подписал Ражнатович фото.

Отметим также, что вместе с Леброном и Мишко присутствовал бизнес-партнёр Джеймса — Маверик Картер.

Напомним, 40-летний Леброн активировал опцию игрока в своём контракте и в следующем сезоне получит $ 52,6 млн. В связи с этим появилось большое количество слухов о возможном уходе Леброна из «Лейкерс». И данный пост Ражнатовича может служить намёком на то, что Джеймс заинтересован в переходе в «Денвер».