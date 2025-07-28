Кроссовки Брайанта продали за сотни тысяч

Обувь, которую Брайант носил в 1997 году, продана на аукционе.

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Пара кроссовок Adidas EQT Top 10 с автографом Кобе Брайанта, которые он надевал в своем первом матче в стартовом составе «Лейкерс», была продана за 240 000 долларов (с учетом комиссии аукциона) на SCP Auctions. Это вторая по величине сумма, когда-либо заплаченная за его обувь.

Компания Sports Investors Authentication подтвердила, что эти кроссовки были на Брайанте 28 января 1997 года – в его первом матче в НБА в роли стартового игрока. Оба кроссовка подписаны, а подлинность автографов подтверждена сертификатами.

До своего первого старта за «Лейкерс» Брайант сыграл в 34 матчах, набирая в среднем 6,4 очка за 13 минут за игру. Впервые выйдя в старте, он записал на свой счет 12 очков (5 из 11 попаданий с игры), 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, а «Лейкерс» обыграли «Даллас» со счетом 102:83.

В феврале этого года кроссовки Nike Kobe 8 Elite «Lakers Home», в которых Брайант получил разрыв ахилла в 2013 году, были проданы на Sotheby’s за 660 000 долларов.