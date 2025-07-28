Чемпион НБА ответил, почему каждый вечер «засыпал в слезах»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс вспомнил об условиях, в которых жил в детсие годы.

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Отец Перкинса бросил семью, когда Кендрику было два года. Когда мальчику исполнилось пять, его маму застрелила подруга, с которой у неё случился спор. Оставшись без родителей, будущий звёздный игрок НБА был усыновлён бабушкой и дедушкой по материнской линии и вырос с ними на ферме в Бопойнте, штат Техас.