Лукич назвал причины поражения сборной России по баскетболу от команды Ирана

Промахи с открытых позиций и худшая сыгранность стали причинами поражения сборной России от баскетболистов Ирана в товарищеской игре. Об этом ТАСС рассказал главный тренер российской сборной Зоран Лукич.

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Сборная России в понедельник со счетом 67:70 уступила команде Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Химках.

"К сожалению, мы потерпели поражение. Мы допустили слишком много промахов - порядка десяти открытых бросков. Соперник же промазал за игру один такой бросок. Нам просто не надо промахиваться из открытых позиций, - сказал Лукич. - Но соперник провел за лето уже семь игр, и было видно, что они лучше сыгранны, чем мы".

Сборные России и Ирана проведут второй товарищеский матч 30 июля. Игра вновь пройдет в Химках.