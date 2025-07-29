Эксперт оценил шансы перехода Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»

Известный журналист и эксперт Марк Стайн выразил уверенность, что команда «Голден Стэйт Уорриорз» будет входить в число претендентов на подписание контракта с 40-летним лёгким форвардом Леброном Джеймсом, если тот захочет покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс».

© Чемпионат.com