Чарльз Баркли рассказал, как многократно проигрывал в казино

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли рассказал, как раньше испытывал проблемы с зависимостью от азартных игр. Легендарный спортсмен признался, что не мог остановиться, пока не выиграет $ 1 млн, что получалось далеко не всегда, из-за чего он терял большие деньги.

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