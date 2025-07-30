Один из баскетболистов отказался играть против российских клубов в Суперкубке Единой лиги

Латвийский форвард «Дубая» Давис Бертанс принял решение не выступать за свою команду в Суперкубке Единой лиги ВТБ, который состоится 24 и 25 сентября с участием сербской «Црвены Звезды», московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита». Турнир пройдёт в Белграде.

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