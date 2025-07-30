Болельщики жёстко раскритиковали латвийского баскетболиста «Дубая» Дависа Бертанса после его публичного решения не выступать за свою команду в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Ранее спортсмен заявил, что не будет играть на турнире, где выступают команды из «стран-агрессоров». Помимо «Дубая», в Суперкубке Единой лиги примут участие сербская «Црвена Звезда», московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

Предлагаем ознакомиться с некоторыми комментариями под соответствующей новостью на «Чемпионате»:

«Ну и хорошо, на площадке рыбой вонять не будет».

«Клоун».

«Интересно, что он пел бы при участии в турнире команды из Израиля, например? Ах, да, это же совсем другое».

«Насколько же тупы, отстали от реалий жизни и банально смешны эти «цивилизованные» европеоиды».

Соревнования пройдут 24 и 25 сентября в Белграде (Сербия).