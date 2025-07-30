Кендрик Перкинс назвал 10 величайших разыгрывающих в истории НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о десяти величайших разыгрывающих в истории североамериканской лиги. Как считает Перкинс, топ-10 выглядит следующим образом: Мэджик Джонсон, Стефен Карри, Оскар Робертсон, Джон Стоктон, Айзея Томас, Гэри Пэйтон, Расселл Уэстбрук, Стив Нэш, Джейсон Кидд и Боб Коузи.

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Также Кендрик объяснил, почему не включил Криса Пола (Лос-Анджелес Клипперс») в свой топ-10.