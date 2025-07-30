Инсайдер раскрыл намерения звезды «Лейкерс» на ближайшие несколько лет

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин высказался о словенском разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче. Ранее сообщалось, что спортсмен согласовал новый четырёхлетний контракт с «озёрниками» на сумму $ 249 млн.

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