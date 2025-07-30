«Енисей» подписал многолетний контракт с баскетболистом из «Барнаула»

22-летний защитник пополнил состав клуба из Красноярска.

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«Енисей» объявил о заключении многолетнего соглашения с Никитой Евдокимовым (197 см).

Евдокимов – воспитанник «Локомотива-Кубань». В 2021 году он уехал в NCAA, где выступал за команду колледжа Чарлстона. В 2022 году, из-за ковидных ограничений, игрок был вынужден «спуститься» в JUCO, присоединившись к «South Plains College», за который играл до 2024 года.

Прошедший сезон защитник провел в Суперлиге, выступая за «Барнаул». Евдокимов принял участие в 28 матчах (16 – в старте), набирая в среднем: 7,1 очка, 2,3 подбора и 1,1 передачи за 18,5 минуты на паркете. Игрок стал лидером всего турнира по проценту реализации трехочковых – 45,8%.