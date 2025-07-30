Чемпион НБА высказался о радикальном преображении Дончича

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг поделился мнением о причинах трансформации физической формы разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Ранее спортсмена не раз критиковали за «лишний» вес. В нынешнее межсезонье НБА многие обратили внимание, что физические кондиции спортсмена стали заметно лучше.

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