Агент Леброна Джонса ответил на вопрос о будущем игрока

Рич Пол, близкий друг и агент лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответил на вопрос по поводу своего клиента.

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«Обменяют ли Леброна? Нет-нет. У него в контракте есть же пункт о запрете обмена. Конец истории», — сказал Пол на канале TheTylilShow Live в YouTube.

Напомним, в контракте Джеймса действительно присутствует опция блокировки обмена. Таким образом, «Лейкерс» смогут обменять Леброна, только если он сам на это согласится.

В завершившемся сезоне НБА 40-летний ветеран принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.