Экс‑игрока НБА арестовали по подозрению в организации нелегального игорного бизнеса

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас был задержан по подозрению в организации незаконного покер‑клуба, который действовал на территории принадлежащего ему особняка в Лос‑Анджелесе, сообщает пресс‑служба Минюста США.

Вместе с 43‑летним Аренасом были арестованы еще пять человек, одного из которых власти США подозревают в том, что он является высокопоставленным членом израильской организованной преступной группировки.

По данным прокуратуры, Аренас сдавал особняк в аренду для организации турниров по покеру и поручил своему сообщнику собирать арендную плату от его имени.

Шестеро мужчин обвиняются в организации незаконной игорной деятельности с сентября 2021 года по июль 2022 года. По данным прокуратуры, на мероприятиях работали повара, вооруженная охрана, парковщики и молодые женщины, которые подавали напитки, делали массаж и предлагали общение в обмен на чаевые. Сообщается, что женщины были обязаны платить организаторам «налог» на свои доходы.

Всем им предъявлены обвинения в сговоре с целью организации незаконного игорного бизнеса и управлении незаконным игорным бизнесом. Аренас также обвиняется в даче ложных показаний федеральным следователям.

Аренас выступал в НБА за «Голден Стэйт», «Вашингтон», «Орландо» и «Мемфис», трижды участвовал в Матче звезд НБА.