В Германии уравняют выплаты игрокам женской и мужской сборной по баскетболу

Немецкая федерация баскетбола (DBB) подтвердила, что в дальнейшем она будет присуждать равные призовые как мужской, так и женской национальным сборным, сообщило издание Braunschweiger Zeitung.

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31-летний немецкий игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Шрёдер, представляющий клуб «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, отреагировал на решение федерации: «Призовые теперь чётко определены. С нашей точки зрения, это справедливо. Это касается не только нас, парней, но и женщин».

Женская сборная Германии заняла пятое место на чемпионате Европы — 2025, в то время как мужская сборная примет участие в Евробаскете этого года, который начнётся 27 августа.