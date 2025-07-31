Журналист поделился историей о выходке баскетболиста Айверсона

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал, как член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Аллен Айверсон пришёл на ужин в стейк-хаус в шлёпанцах.

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