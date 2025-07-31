Никола Йокич размышлял о завершении карьеры до контракта в 2023 году

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс рассказал историю, как звёздный центровой Никола Йокич («Денвер Наггетс») раздумывал о завершении карьеры.

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