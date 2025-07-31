УНИКС усилил тренерский штаб иностранным специалистом

30-летний сербский тренер по физической подготовке Марко Станоевич присоединился к команде Единой лиги ВТБ УНИКС, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

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Ранее Марко занимал должность тренера по ОФП в национальной команде Сербии, которой помог стать вице-чемпионом мира в 2023 году и завоевать бронзовые медали Олимпиады-2024. На клубном уровне Станоевич — обладатель Кубка Черногории (2023) вместе с «Будучностью» и победитель Кубка Европы ФИБА с немецким «Хемницем» в сезоне-2023/2024.

Казанцы в сезоне-2024/2025 заняли третье место в регулярном чемпионате Единой лиги, а в плей-офф уступили ЦСКА в полуфинальной серии со счётом 0-4, но в борьбе за бронзовые медали выиграли у «Локомотива-Кубань» — 3-1.