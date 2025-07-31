Баскетболист Швед может покинуть «Зенит»

По информации «Спорт День за Днем», «Зенит» завершил формирование задней линии на сезон-2025/26.

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Летом 2025 года сине-бело-голубые подписали Ненада Димитриевича, Леви Рэндольфа и Владислава Емченко.

На данный момент задняя линия «Зенита» выглядит так: Димитриевич, Трент Фрейзер, Александр Щербенев, Георгий Жбанов, Владислав Емченко и Рэндольф.

36-летний Алексей Швед с большей долей вероятности покинет «Зенит». Россиянин присоединился к петербургскому клубу зимой.