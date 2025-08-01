Акула укусила беременную жену экс-игрока НБА

Супруга бывшего игрока НБА Данило Галлинари стала жертвой нападения акулы в Пуэрто‑Рико, сообщает El Vocero со ссылкой на представителя полиции Рубена Мойено.

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Инцидент произошел на курорте Каролина. У женщины открытая рана правого бедра, она была доставлена в больницу в стабильном состоянии. Биолог Нильда Хименес из Департамента природных и экологических ресурсов (DRNA) подтвердила, что это был укус акулы. Пострадавшей оказалась 39‑летняя Элеонора Бой, беременная жена форварда клуба из Пуэрто‑Рико «Вакероc де Баямон» Галлинари. Полиция проводит расследование совместно с сотрудниками DRNA.

Ранее Галлинари выступал в НБА за «Нью‑Йорк Никс», «Денвер», «Лос‑Анджелес Клипперс», «Оклахому», «Атланту», «Вашингтон», «Детройт» и «Милуоки», провел в регулярных чемпионатах 777 матчей.