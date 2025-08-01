Эксперт Bleacher Report Энди Бэйли обратил внимание на статистику центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича с сезона-2020/2021 (в регулярных чемпионатах и плей-офф).

По данным обозревателя, которыми он поделился на своей странице в социальных сетях, серб по итогам этого временного отрезка занимает второе место в НБА по набранным очкам, первое место по подборам, а также перехватам, второе по результативным передачам и первое по показателю «плюс-минус».

Отметим, что в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации сербский центровой принял участие в 84 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 29 очков, делал 12,8 подбора и 9,9 передачи.