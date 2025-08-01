Эксперт указал, в чём Йокич лучше любого игрока в истории НБА

Эксперт Bleacher Report Энди Бэйли поделился мнением о впечатляющих статистических показателях центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в период с сезона-2020/2021 (в регулярных чемпионатах и плей-офф) до настоящего момента.

© Чемпионат.com