Баскетбольный матч закончился почти с 100-очковой разницей

Женская молодёжная сборная Сербии (до 20 лет) победила команду Албании со счётом 116:22 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы U20 (Дивизион B). Встреча прошла 3 августа 2025 года и началась в 16:00 по московскому времени.

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Игра завершилась с разницей в 94 очка. Сербия уверенно доминировала на протяжении всех четырёх четвертей. Матч состоялся в рамках группы A женского первенства EuroBasket-2025 (Div. B). Албанская сборная не смогла преодолеть оборону соперниц и набрала всего 22 очка за весь матч.

Сборная Сербии U20 является одной из претенденток на повышение в Дивизион A. Чемпионат Европы среди команд до 20 лет в Дивизионе B проводится под эгидой ФИБА и разделён на несколько групп. По итогам группового этапа лучшие команды продолжат борьбу в плей-офф за выход в более сильный дивизион.