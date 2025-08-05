Болельщик бросил секс-игрушку на площадку матча женской НБА

Болельщику, бросившему секс-игрушку на площадку матча женской НБА, предъявлены множественные обвинения
Стало известно, в чем обвиняется задержанный ранее фанат.
Полиция Колледж-Парка (Джорджия) сообщила ESPN, что задержала Делберта Карвера в субботу после инцидента на матче женской НБА «Голден Стэйт» – «Атланта», проходившем во вторник на арене Gateway Center Arena. По данным правоохранительных органов, 23-летний мужчина бросил на площадку секс-игрушку
Карверу предъявлены обвинения в хулиганстве, непристойном поведении и нарушении правил посещения стадиона. Согласно документам, он был помещен в тюрьму округа Клейтон в 19:42, а в воскресенье вечером отпущен под залог.
Дата следующего судебного заседания пока не назначена, а на сайте судебной системы округа Клейтон статус дела указан как «ожидающее рассмотрения».
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